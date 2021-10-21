Сегодня на заседании комитета регионального парламента по государственному строительству и местному самоуправлению депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 42 Устава (Основного Закона) Саратовской области». Он был внесен депутатами Саратовской областной Думы Ольгой Болякиной, Евгением Ковалевым (оба — фракция «Единая Россия») и Станиславом Денисенко (фракция «ЛДПР»).

Законопроект предлагает сократить установленное число депутатов Саратовской областной Думы с 45 до 40, начиная со следующего (седьмого) созыва, установив, что 30 депутатов будут избираться по одномандатным избирательным округам, а 10 депутатов – по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за областные списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями.

Комментируя предложенную законодательную инициативу Евгений Ковалев отметил, что общее число депутатов Саратовской областной Думы определено с учетом численности избирателей на территории Саратовской области.

-Предлагаемое изменение в части соотношения числа депутатов, избранных по одномандатным избирательным округам и «по списку» допускается федеральным законодательством. Принятие данного законопроекта на уровне нашего региона позволит уменьшить расходы на проведение выборов в областную Думу, обеспечение деятельности депутатов областной Думы. Увеличение числа депутатов, избираемых по одномандатным округам, в целом повысит персональную ответственность парламентариев перед избирателями, даст возможность гражданам обеспечить свое представительство в областной Думе, основываясь на личностных качествах кандидата, — подчеркнул Ковалев.

Он добавил, что другие субъекты Федерации также идут по данному пути и вносят соответствующие изменения. Например, в Новгородской области в этом году увеличили число депутатов-одномандатников. В Липецкой области общее число парламентариев сокращено с преобладанием числа депутатов, избираемых по одномандатным избирательным округам.

—Эмоциональные выступления отдельных представителей оппозиции связаны с тем, что у них в настоящий момент наблюдается катастрофическое проседание рейтинга. Суть законопроекта заключается в создании сильной конкуренции на выборах. Я понимаю, некоторые надеются «проскочить» за счёт партийной принадлежности. Но гораздо правильнее, когда победу одерживают сильные кандидаты. Вместе с тем мажоритарная система выборов позволит повысить персональную ответственность депутатов перед избирателями. При этом мы понимаем, что будет серьезная борьба, — резюмировал парламентарий.