Главный врач Саратовской городской клинической больницы N 1, депутат областной Думы Евгений Ковалёв прокомментировал выделение Саратовской области почти двух миллиардов рублей для лечения коронавируса:

— К сожалению, сегодня ситуация с вирусом продолжает вызывать опасения: количество заражённых практически не снижается. Все пациенты, получают лечение в рамках полиса ОМС абсолютно бесплатно не зависимо от тяжести течения заболевания. Денежные средства, выделенные нашему региону благодаря поддержке председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина для всего медицинского сообщества и всех жителей области, является колоссальной поддержкой на фоне распространения COVID-19. Это не просто вопрос сохранения здоровья, но и спасения жизней десятков граждан, — заявил он.