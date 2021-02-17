Цель коммунистов в региональном парламенте – громко отстреляться в информационном поле, порой не обращая внимание на реальные нужды избирателей. Ради этого они регулярно идут на нарушение дисциплины и депутатской этики. Такое мнение в ходе очередного заседания Саратовской областной думы высказал депутат от фракции «Единая Россия» Евгений Ковалев. Он также добавил, что ко всем депутатам должны применяться одинаковые требования, потому что перед законом все равны.

— Вспомнил мультфильм «Маугли», когда один из персонажей говорил «а мы уйдем на север», прошедшие события частично об этом напоминают, когда надо флаги скручены, когда надо – развиваем. Депутаты от коммунистической партии в Саратовской областной думе регулярно и систематически нарушают дисциплину, прикрываясь якобы «отстаиванием позиции избирателя». Однако мы живем в цивилизованном обществе и прав не тот, кто срывает заседания криками и растягиванием баннеров в зале, а тот, кто приводит доводы, продолжает вести диалог и умеет слушать.

Не обязательно быть согласным с оппонентом, чтобы его выслушать. Коммунисты этого упорно не понимают или не хотят понимать. Может быть, конечно, у них совсем другая цель – громко отстреляться в информационном поле, может быть даже получить прибыль от трансляций, от тиражирования своих блогов, но это не имеет ничего общего с отстаиванием интересов рядовых граждан. Если мы говорим про депутатскую этику, есть такие выражения как «честь мундира», «надел белый халат», если вы надели значок депутата, то давайте этому соответствовать все. Ведь вы бросаете тень на всех. А что касается волонтерства или прямой помощи, то приглашаю коммунистов к себе в учреждение. Помогите врачам разносить лекарства, посмотрите, как это делают другие люди. Не надо только заниматься провокациями в отношении молодежи и старшего поколения. Мы еще не знаем, как это отразится в будущем.

А в этом мы убедились в прошлом году, когда в разгар эпидемии, когда все больницы города были переполнены больными с коронавирусной инфекцией, коммунистическая партия в очередной раз, как ни в чем не бывало, вывела на улицы на первомай граждан пожилого возраста, входящих в группу риска по этому заболеванию. Чем они руководствовались, мне, как медику, не ясно. Подобное поведение считаю недопустимым и безответственным по отношению к своим же избирателям.

Возвращаясь к повестке, хочу подчеркнуть, что перед законом все равны, поэтому ко всем депутатам должны применяться одинаковые требования. Нарушил – будь готов отвечать, а не кричать, будто потерпевший, – сказал Ковалев.