Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Евгений Ковалев прокомментировал внесенные изменения в бюджет Саратовской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Данный вопрос был рассмотрен сегодня, 24 марта, на очередном заседании регионального парламента. Одно из значимых изменений в бюджете – выделение средств в размере 726,5 миллиона рублей на строительство поликлиники на 500 мест в посёлке Юбилейный Волжского района Саратова.

— Председатель Государственной думы Вячеслав Володин всегда поднимает именно те проблемы, которые волнуют жителей, и которые необходимо оперативно решать. Одно из подтверждений этому – решение вопроса о строительстве долгожданной и необходимой людям поликлиники на 500 мест в посёлке Юбилейный, на что обращал внимание спикер Госдумы. Об этом просили местные жители, которым неудобно посещать врачей в другом районе города. Сегодня вместе с коллегами по региональному парламенту рассмотрели вопрос о внесении изменений в закон Саратовской области об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. В частности, поддержали выделение дополнительных средств на строительство данного учреждения здравоохранения.

О необходимости строительства поликлиники в активно развивающемся посёлке ранее на встрече с людьми говорил и секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Николай Панков. Он всегда решает волнующие людей проблемы и готов браться за самые сложные проекты. Вячеслав Володин даёт конкретные сигналы, что депутаты должны жить проблемами своих избирателей. И это пример для парламентариев всех уровней, а также для исполнительной власти. Уверен, правительство Саратовской области, министерство здравоохранения региона также сделают все необходимое для того, чтобы жители области получали своевременную, качественную и доступную медицинскую помощь, – сказал Ковалев.

Отметим, что принятые сегодня изменения в бюджет области касаются, помимо строительства поликлиники в Юбилейном, компенсации затрат сельхозтоваропроизводителей, обеспечения жильем детей-сирот, восстановления подвесной и опорной системы троллейбусной сети сообщения между Саратовом и Энгельсом и ряда других целей.