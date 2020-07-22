Сегодня на заседании областной думы губернатор Саратовской области Валерий Радаев выступил с отчетом об итогах работы правительства Саратовской области за 2019 год.

Своим комментарием по отчетному выступлению главы региона поделился депутат областной думы от фракции «Единая России» Евгений Ковалев.

— В своем выступлении Валерий Васильевич затронул практически все сферы жизнедеятельности региона. Огромное значение губернатор уделил социальной сфере и демографическим показателям.

В своем выступлении глава региона подчеркнул, что в 2019 году системная работа Правительства Саратовской области была сосредоточена на реализации приоритетных национальных проектов. В прошедшем году область принимала участие в 55 федеральных проектах. В рамках национальных проектов и государственных программ Российской Федерации осуществлялось строительство и реконструкция 67 объектов с общим финансированием 6,4 миллиарда рублей. Были введены в эксплуатацию 46 объектов, в том числе по национальным проектам – 37 объектов.

В 2019 году решением губернатора области повышены целевые ориентиры, работникам бюджетной сферы проведена индексация на девять процентов вместо 3,9 процента – сверх инфляции. Введены региональные доплаты молодым специалистам. Все это позволило не только улучшить позиции по значимым видам деятельности, но и в целом увеличить темпы роста заработной платы в экономике регионе – сразу до третьего-четвертого места в ПФО при традиционных 10-12.

На мой взгляд, важным результатом работы областного правительства является то, что основным приоритетом политики в регионе остается жизнь и здоровье людей. Это традиционный акцент последних лет. Если оглянуться и сравнить состояние различных сфер жизни региона несколько лет назад и сегодня, видно, что регион развивается быстрыми темпами. Значительные средства были вложены в социальное обеспечение. Все социальные выплаты гражданам были обеспечены в полном объеме и своевременно.

Появились новые региональные меры социальной поддержки. Работа правительства в первую очередь ориентирована на то, чтобы сделать жизнь граждан комфортной.

Кроме того, главой региона были обозначены те задачи, которые стоят перед нами в этом году, в том числе по стратегии социально-экономического развития. Нет сомнений, что эти цели будут достигнуты, – отметил Ковалев.