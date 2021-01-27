Сегодня на 63-м заседании Саратовской областной думы прошло согласование Романа Грибова на должность заместителя председателя правительства Саратовской области по социальной сфере.

Депутат регионального парламента от фракции «Единая Россия», главный врач Саратовской городской клинической больницы №1 им. Ю.Я. Гордеева Евгений Ковалев отметил, что в своем выступлении Грибов озвучил основные направления и видение дальнейшей работы.

— Уделив внимание сфере здравоохранения, он показал, что владеет информацией о каждой больнице и здравоохранении в целом. В частности, в выступлении были озвучены первоочередные задачи. Это продолжение мероприятий по борьбе с коронавирусом и проведению вакцинации населения, обеспечение медицинских работников жильем, строительство инфекционной больницы и другие приоритетные вопросы. Роман Викторович имеет огромный руководящий опыт, обладает высокой компетенцией и профессионализмом. Уверен, что его опыт работы позволит усилить социальную сферу. Романа Грибова поддержали депутаты всех фракций, кроме коммунистов. Желаю Роману Грибову плодотворной работы на новом посту, — сказал Ковалев.