Депутаты Саратовской областной думы приняли поправки в закон о ежемесячной денежной выплате на ребенка до трех лет гражданам, проживающим на территории Саратовской области, при рождении третьего и последующих детей.

Депутат облдумы от фракции «Единая Россия» Евгений Ковалев подчеркнул, что данный вопрос достаточно подробно обсуждали и на комитете, и на рабочей группе.

— Сегодня мы внесли изменения в правильный и нужный закон, во многом работающий на повышение рождаемости в области, вкупе с рядом других подобных, которых мы немалое количество приняли в последнее время. Очень надеялся, что наши коллеги из других партий, получив подробные и аргументированные ответы на поставленные ими вопросы, поддержат законопроект не проходя по третьему кругу по тем же самым вопросам, выслушивая те же самые якобы сомнения, не тратя времени на абсолютно ненужные в данном случае дебаты. От этого устаем не только мы, депутаты, но и наши избиратели. Ведь на самом деле закон нужный, направленный на упрощение условий получения выплат на детей. Я считаю, что если есть хотя бы малейшая возможность упростить эти условия, ограничить бумажную волокиту, то мы должны это сделать, — отметил Ковалев.