Депутат областной думы от фракции «Единая Россия» Евгений Ковалев провел очередной дистанционный прием граждан и ответил на вопросы жителей Октябрьского района Саратова. Поступившие обращения по большей части касались социальной сферы: обеспечения лекарственными препаратами, содействия в присвоении звания «Ветеран Труда», помощи в трудоустройстве в учреждение здравоохранения.

Одна из заявительниц обратилась с просьбой оказать содействие в получении материальной помощи на приобретение лекарственных препаратов. В ходе беседы женщина посетовала на то, что несколько лет назад перенесла операцию на сосуды и на данный момент ей необходима дополнительная консультация специалиста по данному вопросу. Евгений Ковалев предложил в ближайшее время пройти медицинское обследование в одном из лечебных учреждений города. Уже на следующий день эта помощь была оказана.

Еще одно обращение касалось оказания содействия в получении статуса «Ветеран труда». Жительница Саратова более 35 лет проработала медицинской сестрой в поликлинике, на данный момент трудится психологом в реабилитационном центре. Данный вопрос взят в работу.

Несколько обращений касались оказания материальной помощи в связи с трудным финансовым положением. Заявителям был разъяснен порядок ее получения, после предоставления всех необходимых документов она будет оказана.

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