Председатель комитета Саратовской областной думы по социальной политике Евгений Ковалев, депутат от фракции «Единая Россия» отметил, что меры, озвученные главой государства, являются крайне важными для сохранения здоровья граждан и предотвращения широкого распространения инфекции.

— Ситуация, которая сложилась во всем мире, является крайне сложной и, пожалуй, сегодня нет более актуальной и животрепещущей темы, как пандемия коронавируса. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин жизнь, здоровье и безопасность людей являются первостепенными, и те меры, которые были озвучены главой государства, являются крайне важными для сохранения здоровья граждан и предотвращения широкого распространения инфекции.

Огромное значение для всех нас имеют меры по поддержке граждан в условиях экономических и социальных проблем, вызванных пандемией. Президент заверил, что все социальные льготы в течение полугода будут продлеваться автоматически без предоставления каких-либо справок и подтверждений. Выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы будут произведены не в мае, а в апреле.

Обращаюсь к жителям с просьбой внимательнее отнестись к своему здоровью, следовать в строгом соответствии всем рекомендациям, но самое главное – не поддаваться панике и выполнять все предписания медиков, особенно это касается граждан старшего возврата, входящих в группу риска, и людей с хроническими заболеваниями. А в случае недомогания немедленно обращаться к врачам.

Не нужно верить фейковым новостям о распространении болезни, необходимо доверять только официальным источникам. Для борьбы с распространением коронавируса принимаются все необходимые меры. В ежедневном режиме заседает созданный штаб при Правительстве области, который оперативно реагирует на изменяющуюся ситуацию и принимает выверенные решения по каждому конкретному случаю. В области развернута необходимая инфраструктура по контролю за распространением инфекции: подготовлены койки, проинструктирован персонал лечебных организаций. В частности в учреждениях здравоохранения принимаются конкретные меры: созданы бригады врачей и медицинских сестер, персонал обеспечивается средствами индивидуальной защиты, отделения укомплектовываются средствами необходимым оборудованием, медицинскими препаратами, при возникновении необходимости обеспечиваются дистанционные, в том числе телемедицинские консультации с врачами – специалистами дистанционных региональных консультативных центров.

Работают «горячая линия» и волонтерский центр партии «Единая Россия» по оказанию помощи гражданам старшего поколения. Вся официальная информация немедленно транслируется в СМИ. В области в круглосуточном режиме реализуется система санитарно-противоэпидемических мероприятий, — говорит депутат.