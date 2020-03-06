Сегодня в ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 1им.Ю.Я.Гордеева» день был посвящен представительницам прекрасной половины человечества, тем, кто дарит жизнь, приносит в этот мир добро и красоту, счастье и уют.

В преддверии международного женского дня главный врач учреждения, депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев поздравили сотрудниц, рожениц родильного отделения, пациенток женской консультации с наступающим праздником.

— Дорогие наши дамы, спасибо вашу доброту, красоту и за ваш оптимизм. Вы ежедневно создаете домашний уют, окружаете близких людей любовью и вниманием, вдохновляете нас, мужчин, на достойные поступки. От всей души желаю крепкого здоровья, огромного счастья, весеннего настроения и благополучия, — отметил Евгений Ковалев.