27 января традиционно отмечается в нашей стране как День воинской славы России. Подобных дат много в истории нашей страны, но этот день – особенный. 77 лет назад войсками Советской Армии была окончательно снята блокада Ленинграда, которая продолжалась без малого 900 дней – страшных и героических одновременно.

Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Евгений Ковалев навестил жительниц блокадного Ленинграда Майю Драпкину и Ирину Архипову, поздравил их с праздником и вручил памятные подарки.

— С большим удовольствием побывал в гостях у двух замечательных людей, переживших блокаду Ленинграда, длящуюся 842 дня. Особенно приятно было встретить их в хорошем расположении духа и здравии. На момент окончания блокады обеим было примерно по пять лет и тот ужас, который они пережили, вряд ли возможно себе представить. Тот факт, что сегодня они живы, свидетельствует о силе духа Героев того времени. С чувством гордости поздравил их с днем снятия блокады. Низкий поклон за мужество, стойкость и веру в Победу! – отметил Ковалев.