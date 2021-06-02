Сегодня в Саратовской областной думе состоялось рабочее совещание на тему организации целевого обучения в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального или высшего образования, и о сопровождении профессионального развития молодых специалистов в Саратовской области. Выступая на заседании, депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Евгений Ковалев предложил провести мониторинг специалистов, имеющих несколько сертификатов по разным специальностям.

— Таким образом, нам удастся понять потенциал уже действующих сотрудников, которых можно мотивировать на работу по имеющимся дополнительным сертификатам. Это положительно скажется на решении проблем кадрового дефицита в отрасли, – сказал он.

Кроме того, Евгений Ковалёв предложил рассмотреть возможность разработки программы по «возвращению в профессию» медицинских работников, ушедших в другие отрасли, направляя специалистов на переподготовку или повышение квалификации.