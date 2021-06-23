Депутаты Саратовской областной думы на очередном заседании, проходящем в эти минуты, поддержали решение о внесении изменений в региональный бюджет. Согласно принятым поправкам, 1,885 миллиарда рублей заложенных в бюджет средств будут направлены на завершение строительства и оснащение новой саратовской инфекционной больницы. По словам депутата облдумы от фракции «Единая Россия» Евгения Ковалева, вопрос её ввода в строй остаётся сегодня приоритетным для жителей Саратовской области и благодаря поддержке федерального центра будет решён в этом году.

— Реалии сегодняшнего дня подтверждают правильность решения о строительстве в Саратове инфекционного центра, которое на всех этапах поддерживал председатель Государственной думы Вячеслав Володин. При его непосредственном участии на строительство данного учреждения выделяются необходимые средства из федерального бюджета. Учитывая важность объекта, деньги на строительство инфекционного центра из личных средств предоставляли депутаты фракции «Единая Россия», меценаты, предприниматели – все, кому небезразлично здоровье жителей области. Вопрос внесения изменений в бюджет детально обсуждался на заседании профильного комитета областной думы, где представители исполнительной власти назвали сроки ввода объекта в эксплуатацию – конец этого года. Открытие современного инфекционного центра необходимо для сохранения здоровья людей, и то, что в скором времени он у нас появится – безусловное благо для всех жителей области, – сказал Ковалёв.

Помимо этого за счёт целевых федеральных средств увеличены бюджетные ассигнования на возмещение части затрат по производству и реализации подсолнечного масла и сахара в организации розничной торговли и на поддержку производства масличных культур – 384,4 миллиона рублей. На создание водоснабжения и водоотведения в особой экономической зоне в Балаковском районе заложено 52 миллиона рублей, на докапитализацию регионального фонда развития промышленности области – 26,2 миллиона рублей, на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования – 11,1 миллиона рублей.