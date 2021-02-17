Депутат Саратовской областной думы от партии «Единая Россия» Евгений Ковалев прокомментировал принятые на сегодняшнем заседании областной думы изменения в региональный закон об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Нововведения предполагают, что специалисты, обеспечивающие деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, раз в пять лет должны получать дополнительное профессиональное образование.

— Работа с несовершеннолетними намного ответственнее, чем та же самая работа, проводимая в отношении взрослых людей. Как известно, комиссии по делам несовершеннолетних занимаются как защитой прав несовершеннолетних, уже оказавшихся в трудной жизненной ситуации, так и профилактикой безнадзорности и беспризорности, то есть фактически осуществляет наставнические функции преподавания. Поэтому наличие у специалиста, обеспечивающего деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, дополнительного профессионального образования является вполне логичным. Это позволит обеспечить уровень квалификации специалиста, работающего с несовершеннолетними. Я вижу в этом только плюсы. Без этого завтра мы будем удивляться, когда увидим несовершеннолетних на том или ином несанкционированном митинге. Или с криминальной травмой в приемных отделениях больниц. Поэтому проблемами несовершеннолетних нужно заниматься регулярно, – подчеркнул Ковалев.