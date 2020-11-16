Необходимо использовать любую возможность, в том числе организацию дистанционного обучения, чтобы максимально сократить распространение коронавируса и продолжить обучение детей. В этом уверен главный врач ГУЗ «СГКБ №1 им.Ю.Я.Гордеева», депутат Саратовской областной думы от партии «Единая Россия» Евгений Ковалев.

— Дистанционное обучение — мера вынужденная, но необходимая в условиях резкого роста заболеваемости. Ежедневно только в нашем регионе выявляются более 200 случаев коронавируса. Состояние пациентов бывает различным. Инфекционные отделения и врачи работают в круглосуточном режиме. Поэтому важно использовать все возможности, которые позволят сократить темпы распространения коронавируса. Необходимо помнить, что дети также могут являться источниками заражения более старших членов семьи, временные ограничения позволяют сократить заболеваемость, а значит, сократить нагрузку на ковидные госпитали. Введение в школах, отдельных классах дистанционного обучения в разы сокращает число потенциальных случаев заражения и среди детей, и среди их учителей. В сложившейся ситуации мы выбираем между очным образованием и здоровьем наших детей. Педагоги, как и врачи, находятся в зоне риска. Сегодня ситуация усугубляется и сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Как отец троих детей школьного возраста, понимаю, что родители обеспокоены вопросами организации «дистанционки». Многое зависит от конкретного учебного заведения, его руководителя, учителей и нас, взрослых. Сегодня важно проявлять терпение, солидарность, сознательность и заботу друг о друге. Чем более ответственными мы будем по отношению к своему здоровью, тем эффективнее сможем бороться с пандемией, — прокомментировал Евгений Ковалев.