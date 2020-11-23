Депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Единая страна — Доступная среда» партии «Единая Россия» Евгений Ковалев отметил социальную направленность проекта трехлетнего регионального бюджета.

— Благодаря поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Викторовича Володина нашему региону выделены дополнительные средства в размере 29,852 миллиарда рублей целевых федеральных средств. Большая их часть будет направлена на социальные нужды. 3,9 миллиарда рублей из федеральных средств пойдет на поддержку сферы образования, 3,6 миллиарда рублей получит дополнительно сфера здравоохранения.

Дополнительно 2,2 миллиарда рублей получат министерство строительство и ЖКХ региона, 2,1 миллиарда рублей – министерство транспорта и дорожного хозяйства, 1,9 миллиарда рублей – министерство сельского хозяйства. Более 2,5 миллиарда рублей будут направлены комитету по реализации инвестиционных проектов в строительстве на возведение онкологического диспансера, детской поликлиники в микрорайоне «Солнечный-2», на реконструкцию и строительство объектов культуры и спорта. Это позволит сделать социальную помощь более адресной и увеличить социальные выплаты.

Кроме того, на предстоящем заседании Саратовской областной думы будет рассмотрен ряд вопросов, направленных на социальную поддержку граждан. Одним из них является законопроект о ежемесячной денежной выплате гражданам, воспитывающим детей, страдающих целиакией, авторы документа – Иван Дзюбан и Ольга Болякина от фракции «Единая Россия». Социальная поддержка граждан с ограниченными возможностями здоровья, а особенно детей, гарантируется государством. Предлагается установить ежемесячную выплату в размере одной тысячи рублей из регионального бюджета семьям, воспитывающим детей с генетическим заболеванием – целиакией. В Саратовской области проживает 96 детей, страдающих данным заболеванием. Но это не означает, что их проблемы не нужно решать. Как региональный координатор партпроекта «Единая страна – доступная среда» и член комитета по социальной политике Саратовской областной думы полностью поддерживаю данный законопроект. Помощь детям является приоритетной задачей.

Законопроект о внесении изменений в Закон Саратовской области «Об особенностях выплаты пособия на ребенка гражданам, проживающим на территории Саратовской области, и сохранении статуса многодетной семьи», автор документа – Ольга Болякина, который позволит многодетным семьям до 31 марта 2021 года продолжить пользоваться всеми мерами социальной поддержки, предусмотренными для многодетных семей, без необходимости обращения за продлением действия удостоверения многодетной семьи. Данная мера направлена на повышение уровня социального обеспечения граждан, а также сохранение их здоровья в условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Еще одним важным вопросом является бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Он предусматривает расходы на здравоохранение, в том числе на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в размере 355,8 миллиона рублей. Это позволит улучшить качество оказания медицинской помощи населению, — отметил Евгений Ковалев.