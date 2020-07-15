Депутат Саратовской областной думы от партии «»Единая Россия» Евгений Ковалев прокомментировал предстоящее выделение региону средств в размере миллиарда рублей, 300 миллионов из которых пойдет на погашение долгов в системе здравоохранения.

— На сегодняшний день сфера здравоохранения оказалась в сложной ситуации, в том числе и финансовой. Причиной этому явилась, в том числе, и эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции covid-19. В медицинских учреждениях временно приостановлена плановая госпитализация, диспансеризация и плановые профилактические осмотры. Периодически возникают ситуации по проведению карантинных мероприятий в тех или иных отделениях медицинских учреждений. Все это привело к тому, что доход медицинских учреждений значительно сократился, а рост кредиторской задолженности продолжал расти. Сложившаяся финансовая ситуация может негативно отразиться на работе медицинских учреждений. Поддержка председателя госдумы Вячеслава Володина очень своевременна и необходима в столь сложное для здравоохранения время. Но в то же время это определенный посыл и сигнал, что в очередной раз спикер нижней палаты парламента не оставил без внимания сложившуюся ситуацию и вновь оказал помощь. Мы не должны воспринимать это как должное, важно иметь чувство совести. Для того, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций, необходимо разобраться в причинах возникновения долгов и не допускать впредь подобного. Выскажу мнение коллег: сотрудники и руководители лечебных учреждений очень благодарны оказанной спикером помощи, – отметил Ковалев.