Депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев поддержал своих коллег по фракции «Единая Россия» в намерении обратиться в мандатную комиссию с предложением дать оценку действиям депутатов от КПРФ, получающим зарплату из бюджета и участвующим в несанкционированных акциях, а также тусовках в дорогих ресторанах. По его словам, для депутата на зарплате неприемлемо вести людей на нарушение закона и жить «на широкую ногу».

— Считаю вопиющим случаем участие депутатов от фракции КПРФ в несанкционированных митингах и акциях, а также тусовках в самых дорогих ресторанах города. Получая заработную плату за счет налогоплательщиков и каждый раз указывая нам на то, что мы, принимая социально-значимые законы, якобы направляем финансирование не на те нужды, коммунисты выступают против правопорядка, ведут за собой людей на нарушение закона. А еще без стеснения распивают дорогой алкоголь в элитных заведениях, при этом делая вид, будто им есть дело до тех, кто в месяц получает меньше, чем их средний чек в ресторане. Это неправильно, поддерживаю выступления своих коллег по фракции «Единая Россия» и считаю неприемлемым даже для депутатов от оппозиции участвовать в таких мероприятиях. Особенно, когда их партийное руководство в госдуме высказалось резко против блогера Навального. Пора уже спросить за действия с тех, кто сидит на зарплате за счет жителей. Полностью солидарен с тем, что мандатная комиссия должна дать оценку их действиям, – подчеркнул Ковалев.