Депутат Государственной Думы, секретарь Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» анонсировал повышение заработной платы медицинским работникам районных больниц и поликлиник. Инициативу поддержал главный врач Саратовской городской клинической больницы №1 им.Ю.Я.Гордеева Евгений Ковалев.

— На протяжении длительного периода времени председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и региональные власти уделяют огромное внимание именно сфере здравоохранения. Обновлен автопарк «скорой помощи», строятся новые высокотехнологичные медицинские учреждения, строится служебное жилье, выделяются дополнительные средства на борьбу с коронавирусом и многое другое. Саратовская область становится крупнейшим центром по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. На фоне увеличения интенсивности работы медицинских работников увеличение зарплат является разумным и как никогда нужным для области аспектом. Достойная оплата труда способствует решению кадровых вопросов и укомплектованности учреждений здравоохранения, поможет как удержать опытных специалистов, так и привлечь выпускников медицинского университета, а также повысить качество оказания медицинской помощи, — отметил он.