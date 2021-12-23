Сегодня на внеочередном 78-м заседании Саратовской областной Думы депутаты проголосовали за внесение изменений в главный финансовый документ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Принятые поправки прокомментировал депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев (фракция «Единая Россия»).

—Несмотря на то, что проект бюджета на предстоящие три года формируется в непростых условиях, он продолжает оставаться социально-ориентированным. В нем отражено решение многих социальных задач. Для меня, как для врача, важно, что расходы на здравоохранение по сравнению с другими годами продолжают увеличиваться. Денежные средства выделяются на строительство областного противотуберкулезного диспансера, на завершение строительства детской поликлиники в Солнечном – 2, строительство поликлиники в Юбилейном, в микрорайоне «Звезда», на реконструкцию здания поликлиники Красноармейской районной больницы. Строительство новых объектов здравоохранения стало возможным благодаря поддержке председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Это позволит жителям получать высококвалифицированную медицинскую помощь в пределах своих микрорайонов. Система здравоохранения региона активно развивается и это не может не радовать, — отметил Ковалев.