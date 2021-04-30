Депутат областной думы прокомментировал отчет губернатора Валерия Радаева об итогах работы правительства области в 2020 году, с которым глава региона выступил в ходе очередного заседания областной Думы.

По мнению Евгения Ковалева, депутата от фракции «Единая Россия», правительство региона под руководством губернатора в период пандемии коронавирусной инфекции сумело наладить бесперебойную работу сферы здравоохранения. Это позволило оказывать жителям необходимую медицинскую помощь

— Весной прошлого года, когда темпы заболеваемости коронавирусом стали стремительно расти, правительство области во главе с губернатором продемонстрировало умение оперативно и грамотно действовать в таких форс-мажорных обстоятельствах. Был создан штаб по борьбе с коронавирусом, разворачивались инфекционные койки, открывались ковидные госпитали.

Проблемы, которые возникали с обеспечением лекарственными средствами, нехваткой средств индивидуальной защиты, оперативно устранялись. В результате удалось выйти на стабильно высокие показатели по оказанию медицинской помощи. В целом на реализацию мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией было направлено 5,3 миллиарда рублей.

В регионе и сегодня продолжается модернизация сферы здравоохранения. При поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина строятся инфекционный и онкологический центры, возводится служебное жилье для врачей, повышаются зарплаты сотрудников скорой помощи. Принимаются все меры для сохранения и укрепления здоровья людей. У нас доступна всем желающим прививка от коронавируса.

И у депутатов, и у членов правительства общая задача – обеспечить благополучие граждан. Совместная работа, которую нам удалось выстроить, позволяет многое сделать для этого, – подчеркнул Евгений Ковалев.