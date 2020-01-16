— Сегодня Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию. Впервые послание Президента оглашается в самом начале года. Владимир Владимирович начал выступление с вопросов социальной направленности, которые особенно волнуют наших граждан. Огромное внимание было уделено поддержке семей с детьми, в частности выплат малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет, повышения и установления материнского капитала на первого ребенка. В прошлом году депутатским корпусом были внесены изменения в региональное законодательство, о дополнительном предоставлении права на получение регионального капитала жителям области, родившим (усыновившим) третьего или последующего ребенка в 2018-2021 годы. Кроме того с целью поддержки многодетных семей в области принят закон, предусматривающий ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте до трех лет при рождении третьего и последующих детей которыми с 1 января 2020 года увеличен размер ежемесячной денежной выплаты с 6495 руб. до 9723 рублей.

Большое внимание Президент уделил вопросам совершенствования системы здравоохранения в России, как всегда, четко и емко выделив наиболее важные и приоритетные задачи развития отрасли.

Это и вопросы заработной платы медицинских работников, и подготовки квалифицированных специалистов, и закрепления медицинских кадров на местах, особенно в сельских районах, в т.ч. и через решение жилищных и иных социальных проблем медиков.

В этом ряду особо хотел бы выделить задачу по совершенствованию системы первичного звена здравоохранения. Люди должны получать квалифицированную медицинскую помощь в самых маленьких и удаленных от центра поселениях. Медицинские учреждения везде должны быть оснащены современным оборудованием, а люди должны у себя, рядом с домом, а не где-то в районном или областном городе, получать всю необходимую, и, главное, своевременную помощь. Без этого нам не решить поставленных задач в области демографической политики, решении вопросов укрепления здоровья и обеспечения эффективного использования трудового потенциала старшего поколения и более активного вовлечения ветеранов в созидательную жизнь общества.

Огромное значение для нас имеет введение для всей страны единого перечня компенсационных выплат и стимулирующих надбавок. С этого года начнет поэтапно внедряться новая система оплаты труда в здравоохранении, основанная на прозрачных, справедливых и понятных правилах с установлением фиксированной доли окладов в заработной плате.

Уверен, что здравоохранение Саратовской области справится с поставленной Президентом задачей. Мы научились работать на перспективу. Скажу, что как раз сейчас в комитете по социальной политике областной Думы рассматривается проект региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Саратовской области, разработанный министерством здравоохранения. Думаю, что после изучения Послания Президента в него будут внесены необходимые коррективы.

Совместными усилиями мы должны сделать все, чтобы наши граждане могли получать качественную и доступную медицинскую помощь, а депутатский корпус Саратовской области станет активным проводником высказанных Президентом России направлений дальнейшей деятельности, — отметил председатель комитета по социальной политике Саратовской областной Думы Евгений Ковалев.