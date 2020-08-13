Все преобразования в сфере здравоохранения региона направлены, в первую очередь, на обеспечение жителей области качественной медицинской помощью, подчеркивает депутат

Сегодня в Саратовской областной думе состоялось расширенное рабочее совещание комитета по социальной политике по теме: «Модернизация здравоохранения Саратовской области: основные направления, цели и задачи». С докладом выступил министр здравоохранения Олег Костин. Депутаты поддержали предложенную концепцию преобразования в системе здравоохранения области. По словам депутата Саратовской областной думы от партии «Единая Россия» Евгения Ковалева, основными принципами модернизации здравоохранения является обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи населению, начиная с сельской местности и заканчивая крупными городами, создание пациентоориентированной медицинской службы.

— Сегодня министр рассказал о планах по созданию межрайонных центров, в которые будут входить лечебные учреждения нескольких районов, и о создании единой диспетчерской службы скорой помощи. Доступная и качественная медицинская помощь – прежде всего, укомплектованность медицинскими кадрами и инфраструктура учреждений здравоохранения. А это и территориальное расположение, и наличие необходимого оборудования. Все преобразования направлены, в первую очередь, на обеспечение жителей области качественной медицинской помощью. На это и делает основной упор в своей работе министр – чтобы медицинская помощь была в первую очередь пациентоориертирована. Объединение лечебных учреждений будет способствовать оказанию качественной медицинской помощи, которая станет более доступной для населения. Основная задача – реализация и исполнение на местах той инициативы, которая сегодня была озвучена. Необходимо обеспечить парламентский контроль доступности информированности населения о планируемых преобразованиях, – подчеркнул Евгений Ковалев.