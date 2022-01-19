Депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев (фракция «Единая Россия») осудил коллег по региональному парламенту из КПРФ и «Справедливой России», заявивших сегодня о желании отменить QR-коды в регионе, направленные на сохранение здоровья граждан.

«Считаю заявления Самсоновой и Бондаренко вредными и необоснованными. Решение по введению или отмене QR-кодов должны приниматься на соответствующем координационном совете исходя из текущей ситуации с коронавирусом в регионе. Подобные решения должны основываться на мнении экспертов и медицинского сообщества, а не на хотелках отдельных депутатов. Сейчас регион находится на пороге прихода штамма омикрон и в случае широкого его распространения методы ограничения граждан в общественных местах будут обоснованы и даже необходимы. А заявления, которые делают госпожа Самсонова и господин Бондаренко о запрете QR-кодов делаются только лишь с целью лишнего хайпа и заработка политических очков», – считает Ковалев.