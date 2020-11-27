В госдуме в третьем чтении был принят федеральный бюджет на 2021-2023 годы. При обсуждении главного финансового документа особое внимание было уделено поддержке регионов, в том числе выделению средств из федерального бюджета на строительство инфекционного центра в Саратове.

— Инфекционная больница, которая строится на выезде из Елшанки, вошла в Постановление Госдумы при принятии бюджета, завершить строительство должны в 2021 году. Но депутаты Госдумы от КПРФ, в частности Ольга Алимова решили иначе, проголосовав против выделения бюджетных средств на строительство в Саратовской области инфекционной больницы.

Теперь мы видим истинное отношение к жителям и к тем проблемам, которые необходимо решать на федеральном уровне. Для нас инфекционная больница является надеждой и решением столь значимых проблем и вопросов, таких, как борьба с коронавирусом, увеличение коечного фонда, о чем, кстати, так рьяно говорят коммунисты. Новая больница даст увеличение рабочих мест, введение новых технологий и усиление инфекционного направления. Для нас очень важна была поддержка именно этого направления, поскольку без федерального бюджета региону тяжело справиться и помощь федерального бюджета просто необходима. А некоторые депутаты от Саратовской области в Государственной думе голосуют против. Разве так надо отстаивать интересы жителей нашей области?! Ведь этим росчерком коммунисты были против не только самой больницы, а против интересов жителей, которые их делегировали в госдуму для решения этих вопросов.

Я целиком поддерживаю высказывания коллег, что для медицинского сообщества новая современная инфекционная больница в Саратове – это стройка больших надежд, — отметил депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев.