Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что в Балаково госпиталь для ковидных пациентов будет оснащен собственными кислородными баллонами.

Эта больница становится межрайонным центром для лечения зараженных новой инфекцией. Там развернуто 400 коек, планируется открыть еще 100. Кислородом оборудовано 161 место, нужно оснастить еще 225.

Минфин региона в кратчайшие сроки должен направить деньги в учреждение на установку газификаторов в кислородные станции. Это позволит отказаться от использования баллонов, которые доставляют из Энгельса.





