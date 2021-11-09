В регионе от коронавирусной инфекции скончались еще 27 человек.

Такую информацию обнародовал 9 ноября областной минздрав.

Среди тех, кто не справился с ковидом, 14 женщин и 13 мужчин. Возраст умерших — от 30 лет до 91 года.

Как уточнили в министерстве здравоохранения, среди скончавшихся от осложнений новой инфекции есть 30-летняя родильница. Молодая мама, родившая недавно малыша, ушла из жизни от инфекционно-токсического шока.

Видимо, это мама двух маленьких детей из Саратова Мария Куваева, семья которой сейчас просит земляков в связи с трагедией оказать посильную материальную помощь.