По данным на 16 февраля в Саратовской области зарегистрировано 2 303 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперштаба.

Напомнис, вчера наблюдалось снижение заболеваемости. Общее количество заболевших в области составляет 171 997 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 135 914 человек, за сутки — 981.

На стационарном лечении находятся 2 162 человека, на амбулаторном — 28 616.

Больше всего заболевших в Саратове — 947, Энгельсском районе — 405, Балаковском — 167, Балашовском — 138, Вольском — 103, Пугачевском — 61, Ершовском — 60, Озинском — 53.