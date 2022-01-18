Сегодня, 18 января, в правительстве Саратовской области прошло очередное заседание координационного совета по коронавирусу с участием губернатора.

По словам главы регионального Роспотребнадзора, Ольги Кожановой, коэффициент распространения коронавируса в регионе составил 1,15. Растет число заражений среди людей старшего возраста, а также ведущих активный образ жизни. Также в зоне риска остаются дети.

— Остановить распространение омикрона среди детей трудно, потому что они имеют плотные контакты с друг другом. Нужно обязательно соблюдать введенные ограничения, — отметила чиновница.