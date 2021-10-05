Сегодня, 5 октября, в правительстве Саратовской области прошел очередной координационный совет, посвященный борьбе с распространением коронавируса.

На нем выступила глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

По ее словам, ежедневно регистрируется более 300 случаев заражения, за последнюю неделю их более 2 тысяч. Это на 8% больше, чем в предыдущую неделю.

— Показатели растут уже 3 неделю, темпы прироста по региону выше средних о России. Небольшое снижение заболеваемости отмечается среди детей. Тревожная ситуация отмечается и у людей старше 30 лет, — добавила Кожанова.

При этом, по словам врача, темпы вакцинации снижаются. Она призвала вернуться к работе волонтеров, особенно для помощи одиноким пенсионерам.

— Контактные с зараженными не должны выходить из дома, в том числе посещать лечебные учреждения, — также напомнила глава ведомства.