Сегодня, 9 ноября, в Саратове проходит очередное заседание координационного совета по коронавирусу. На нем выступила глава Роспотребнадзора региона Ольга Кожанова.

По ее словам, рост заболеваемости сохраняется в Саратовской области уже 8 недель. За последний месяц прирост составил в абсолютных цифрах более 5 тысяч случаев. Также охраняется рост заболеваемости во всех возрастных группах кроме детей до 18 лет.

—Увеличилось на 14% число пациентов с признаками ОРВИ и примерно на столько же упало число больных с пневмонией. Остается высоким процент зараженных среди пожилых, — отметила специалист.

Она также обратила внимание на отсутствие требуемого дифференцируемого подхода при диагностике пневмоний: их могут вызывать разные причины, так что нужно особое внимание. Сейчас этот вопрос прорабатывается с минздравом.