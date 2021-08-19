Работники сферы образования в Саратовской области вакцинированы от коронавируса на 35,5 %. Об этом сегодня, 19 августа, на заседании координационного совета рассказала главный санитарный врач, начальник регионального управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

Больше всего привито в ВУЗах — 41,6% педагогов, 33,7 % – в школах, 35% – в детских садах.

Результаты тестирование на covid-19 в регионе такие — 247 на 100 тысяч населения. Этот показатель пока ниже, чем по России.

Также Кожанова отметила, что по области зафиксировано снижение случаев пневмонии на 4%, однако это все равно на 34% выше чем по России.

— За неделю отмечен прирост заболеваемости в Саратовской области в сфере транспорта и промпредприятий. Ситуация не позволяет ослаблять ограничительные меры, в частности, масочный режим, — отметила врач.