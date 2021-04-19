Сегодня, 19 апреля, в 00:10 пять коз и десять цыплят погибли в сарае, расположенном в селе Калининского района. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, его ликвидировали три пожарных расчета.

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