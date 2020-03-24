Фракция КПРФ выдвинула кандидата на довыборы в облдуму. Решение было принято сегодня, 24 марта, во время заседания бюро Саратовского обкома КПРФ под председательством депутата Госдумы РФ Ольги Алимовой.

Коммунистов будет представлять первый секретарь Октябрьского РК КПРФ Владимир Новиков. 30-летний кандидат работает фельдшером в Саратовской городской станции скорой медицинской помощи.

Все соответствующие документы уже переданы в избирком.

Ранее своих кандидатов выдвинули партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия».