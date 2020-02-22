Вчера, 20 февраля, свой брак зарегистрировали более 30 молодых пар, сообщает пресс-служба управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области.

День 20.02.2020, состоящий из двоек и нулей стал началом для 34 семей, а всего, с начала года в регионе брак зарегистрировали уже 534 пары.

Этот год — високосный, поэтому молодые люди получили возможность выбрать для создания семьи еще одну «красивую дату» — 29 февраля. Заявление в ЗАГСы на этот день подали 53 будущих жениха с невестами.

Как сообщают в управлении, в Саратове очень популярно планировать свадьбы на Красную горку, которая в этом году приходится на воскресенье. 26 апреля. Считается, что семьи, которые появились в этот день будут крепкими и счастливыми.