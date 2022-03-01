Общественная организация «Российский Красный Крест» собрала для прибывших в Саратовскую область жителей Донбасса гуманитарную помощь. Об этом накануне, 28 февраля, на пресс-конференции заявил председатель РКК Павел Савчук.

В выступлении он отметил, что Красный Крест направит 37 тонн гуманитарной помощи в Саратов, Воронеж и Ростов.

К гуманитарной помощи относятся продукты питания длительного срока хранения, средства личной гигиены, детское питание, вещи, канцелярские принадлежности.

Напомним, 21 февраля в Саратов прибыло более 500 беженцев с Украины, 197 из которых — дети.