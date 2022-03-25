Саратовской области увеличили кредитный лимит по инфраструктурным проектам. Об этом сегодня, 25 марта, сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Он отметил, что это стало возможно благодаря поддержке спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина.

Парламентская комиссия одобрила выделение региону еще 397 млн рублей. Таким образом, общий объем бюджетного кредита составит 1,7 млрд рублей.

Деньги будут направлены на новые инфраструктурные проекты, направленные на решение первоочередных задач в жизни региона.