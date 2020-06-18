Председатель регионального отделения «Союза товаропроизводителей и работодателей Саратовской области» Александр Креницкий выразил свою позицию по поправкам в Конституцию.

— Голосование по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации – знаковое событие для нашей страны. Ведь те изменения, которые принесет народное волеизъявление, почувствует на себе каждый житель России. Но самое главное, что вносимые поправки в Конституцию создают гарантии и для будущих поколений, закрепляют важнейшие принципы отношений государства и жителей. Поэтому я считаю, что гражданский долг каждого – прийти и принять участие во всенародном голосовании, выразить свое отношение к новым положениям основного закона страны.

Я внимательно ознакомился со всеми изменениями – они касаются самых важных, ключевых сфер жизни людей. И каждая из внесенных поправок создает основу для системных решений и одновременно является гарантией единого подхода сути явлений.

Эту нацеленность на системные решения мы уже могли видеть в «майских» Указах Президента Владимира Владимировича Путина и реализации национальных проектов, которые также затрагивают все базовые направления развития страны. И поэтому к исполнению нацпроектов все относятся с предельным вниманием, а спрос идет по самому высокому счету, — считает Александр Креницкий.