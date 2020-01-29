Председатель регионального отделения «Союза товаропроизводителей и работодателей Саратовской области» Александр Креницкий прокомментировал информацию Саратовстата росте средней зарплаты в области.

-В деле повышения заработной платы жителей региона, работников крупных и средних предприятий велась каждодневная работа, которая не прекращается и сейчас. Если есть заказы, если увеличивается валовый региональный продукт, то увеличивается и средняя заработная плата. В области ведется целенаправленная работа по сохранению и развитию предприятий. Создаются и новые, благодаря инициативе Председателя госдумы Вячеслава Володина.

Объективно, сейчас наша область стала выглядеть лучше, и ее рейтинг изменился в сторону повышения. Это и есть индикатор правильной политики в сфере инфраструктурных преобразований, в экономике, в работе Фонда развития промышленности, в создании новых высокотехнологичных рабочих мест, привлечении инвесторов на территорию региона. Вся эта совокупность мер и дает результат, — говорит Александр Креницкий.