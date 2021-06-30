Председатель регионального отделения «Союза товаропроизводителей и работодателей Саратовской области» Александр Креницкий прокомментировал вопрос газофикации, поднятый сегодня, 30 июня, в ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.

— В ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным прозвучал вопрос о газификации домовладений. Глава государства в очередной раз пояснил, что газопровод от магистрального до условного забора дома должен быть построен полностью бесплатно.

Речь пока идет только о местах постоянного проживания, и закон о так называемой «бесплатной миле» не касается пока садово-некоммерческих товариществ, то есть условно дач. Однако, по словам Президента, работа в этом направлении тоже ведется, и в 77 субъектах СНТ тоже будут обеспечены газом до 2024-2025 года. Работы не коснутся только тех регионов, где просто нет технологической возможности по газификации.

Считаю данную инициативу абсолютно правильной – наши граждане не должны платить за газификацию до домовладения. Тем более, что иногда такие работы могут стоить десятки, даже сотни тысяч рублей. У многих жителей просто нет таких денег, а возможность жить в комфортном, газифицированном доме должна быть у каждого, — говорит Креницкий.