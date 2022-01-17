В этом году крещенские купания в Саратове обещают быть. Напомним, в прошлом году обряд не прошел из-за введенных ограничений. Никаких конкретных мест оборудовано не было, как и охраны или службы спасения, которая бы дежурила на местах.

— Места для совершения обряда будут подготовлены и оборудованы, однако, никаких массовых мероприятий, связанных с этим, не запланировано. В РПЦ, как известно, из-за эпидемической ситуации рекомендуют не совершать в этом году крещенских купаний. Администрация города также призывает верующих прислушаться к данной просьбе, — отметили в администрации.

Спасатели в ответ на вопрос корреспондента интернет-издания «Новости Саратова» ответили, что никаких распоряжений о дежурствах пока не поступало.

Иными словами, возможность будет, а где и как — сообщат позже.