Следователи начали проверку по факту обрушения лестницы в подъезде жилого дома, в Летном городке в Энгельсе Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Напомним, сегодня в восемь утра в Летном городке обрушилась лестница в подъезде четырехэтажного дома. Обвал случился между третьим и четверным этажом, под тяжестью конструкции разрушение последовало и на втором этаже. В это время в подъезде находилась 36-летняя женщина, сотрудники службы спасения извлекли пострадавшую из-под завалов, ее госпитализировали в больницу.

На данный момент проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установления всех деталей происшествия.