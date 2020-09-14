Сегодня, 14 сентября, пожарные выезжали тушить дом на 2-й Садовой улице, теперь выясняются причины ЧП. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

— В квартире, где произошел пожар, проживало трое несовершеннолетних детей, одному из которых исполнился месяц. Глава семьи проснулся ночью от шума и заметил возгорание, он вывел домочадцев на улицу и оповестил соседей.Причина пожара устанавливается, на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории, — сообщила начальник отделения административной практики и дознания ОНДи ПР по г. Саратову капитан внутренней службы Татьяна Яровая.

Пострадавших в результате пожара нет. На тушение выезжали 34 пожарных и 8 единиц техники.















