Группа грабителей задержана при перевозке украденных вещей в Саратовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратову.

По словам ограбленного, на его даче в Расловке-1 побывали непрошенные гости – пластиковое окно отжато, всё, что представляло ценность, похищено. Воры забрали электроинструменты, телевизор, обогреватель, мотоблок, лодку, палатку, каркасный бассейн. Как выяснилось, пострадали от действий злоумышленников еще 5 дачников из соседних садовых товариществ.

Трое подозреваемых (38, 23 и 28 лет) задержаны в момент перевозки на автомобиле чужого добра для сбыта. Задержанные пояснили, что хотели улучшить свое материальное положение.

На каждого из них возбуждено уголовное дело. По словам сотрудников полиции, предположительно, криминальная троица может быть причастна к совершению и других аналогичных преступлений.