Саратовские наркоторговцы попались в Пензе, сообщает пресс-служба главка МВД Пензенской области.

Мужа с женой из Саратова задержала полиция Пензы. При досмотре их машины, сотрудники нашли и изъяли 28 свертков с наркотиками. Предположительно, пара собиралась их прятать в тайники по городу, при проверке мобильников задержанных выяснилось ещё о 10 ранее спрятанных закладках.

Через некоторое время полиция вышла на подельника пары. Им также оказался житель Саратова, объявленный в федеральный розыск за аналогичные правонарушения. Мужчина успел сделать около 50 закладок в Пензе.

Троице может грозить до 20 лет лишения свободы.