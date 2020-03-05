В Энгельсе трое мужчин напали на женщину во время ограбления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Криминальное трио ночью пробралось на территорию газоналивной станции, где планировали заполучить пять миллионов рублей. Однако их спалила сигнализация. Женщина-сторож вышла на звуки, но злоумышленники сбили ее с ног и запинали.

Получить желаемое тоже не получилось — их добычей стали всего 600 рублей.

При обыске в квартирах подозреваемых были обнаружен балаклавы и камуфляжная форма. Сейчас на мужчина завели уголовное дело. Им грозит до десяти лет тюрьмы.