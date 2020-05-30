С фермерского склада в селе Красный Яр Балаковского района украли дорогое зерно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

42-летняя глава КФХ заявила, что за месяц со склада пропали 86 мешков по десять килограммов семян подсолнечника. Сумма ущерба составила порядка 900 тысяч рублей.

Во время расследования были задержаны 26-, 25- и 36-летние мужчины, старший из которых ранее был судим за кражи и разбой. Сейчас на криминальную троицу завели уголовное дело и запретили покидать пределы населенного пункта.