В Саратове рецидивист подозревается в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Жертвой злоумышленника стала 32 летняя соседка по квартире, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Установлено, что телесные повреждения женщина получила после совместного распития спиртного с подозреваемым. Ранее мужчина 6 раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за грабежи, разбои и причинение легкого вреда здоровью.

-С учетом полученного криминального опыта, рецидивист крайне щепетильно относился к критике в свой адрес, особенно в части определенных непростительных в «профессиональных» кругах эпитетов, за использование которых без должного обоснования можно жестоко поплатиться. Именно эту роковую для себя ошибку в пылу пьяной ссоры и совершила потерпевшая, спровоцировав злоумышленника на членовредительство. Получившая многочисленные травмы от ударов руками и ногами женщина, была госпитализирована в больницу, — рассказали в полиции.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел. Возбуждено уголовное дело.