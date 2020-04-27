Мужчина и женщина из Саратова подозреваются в краже металлических дверей в Кировском районе, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

22 апреля в полицию обратилась жительница дома на улице Панченко. Он рассказала, что у нее из подъезда неизвестные украли две металлические двери общей стоимостью 4,5 тысячи рублей. Было возбуждено уголовное дело и 26 апреля задержаны двое подозреваемых – 29-летняя женщина и 39-летний мужчина. Ранее у них не было проблем с законом.

Ведется следствие. Парочку отпустили под подписку о невыезде.