Кристина Рамазанова, врач-инфекционист, главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Саратовской области рассказала о предотвращении распространения коронавируса.

— Главное правило — это максимальное разобщение людей. Коронавирус – очень опасное заболевание, как раз имеющее такой пути передачи от человека к человеку, он очень контагиозен. Поэтому те меры, ограничивающие контакты людей, массовые мероприятия, которые были приняты в нашей области, дают результаты – количество заболевших ковидом не имеет лавинообразного роста, мы можем говорить о стабилизации и даже видеть умеренную тенденцию к снижению, — отметила она.

Медик сообщила, что на прошедшем в субботу митинге люди не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски, что может перечеркнуть всю работу по сдерживанию пандемии. По ее мнению, в нынешних условиях «таким перфомансам не место», прежде всего, из соображений собственной безопасности и здоровья окружающих.